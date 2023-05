Farmaci | disponibile in Italia biosimilare per malattie infiammatorie immuno - mediate

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. - Biogen ha annunciato oggi che èinla nuova formulazione a volume ridotto e priva di citrati del suo farmacodi adalimumab, indicato in Ue per il ...

Roma, 9 mag. - Biogen ha annunciato oggi che èin Italia la nuova formulazione a volume ridotto e priva di citrati del suo farmaco ...più persone in Europa (+40%) hanno accesso a...Sono i lavoratori e le lavoratrici dell'appalto del trasporto malati, sangue edella Usl ... Scesa in strada per incontrare i manifestanti, la governatrice umbra si è detta "a ......a un decesso ogni 7 secondi - per lo più per cause prevenibili o curabili se fosseun'... Sono necessari più operatori sanitari qualificati e motivati, soprattutto ostetrici, oltre a...

Farmaci, disponibile in Italia biosimilare per malattie infiammatorie ... Adnkronos

Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Biogen ha annunciato oggi che è disponibile in Italia la nuova formulazione a volume ridotto e priva di citrati del suo farmaco biosimilare di adalimumab, indicato in ...Milano, 9 mag. (askanews) - Stesso principio ma con una nuova formulazione: il farmaco biosimiliare sviluppato da Biogen per il trattamento di malattie infiammatorie croniche immuno-mediate si rinnova ...