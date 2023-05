Fare la rivoluzione? È una parola!

(Di martedì 9 maggio 2023) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2023 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia da oggi in edicola. E ordinabile qui. E se si ricominciasse a parlare? La parola, finalmente. Ma la conversazione espressiva, oltre la misura dell’ansia o la definizione della propria affermazione. Oltre l’io e i suoi spasmodici bisogni. Si tratti di un auspicio o di una prospettiva, è incoraggiante assistere a una circostanza: tra i ragazzi d’oggi – gli studenti delle superiori, ad esempio – parlare solo di denaro, economie, insicurezze, paure e frustrazioni legate alla condizione economica, sovente è giudicata una debolezza, la negazione dell’autentica possibilità di comunicare. Ciò che un tempo veniva definito come l’imbarazzo borghese nel “parlare di soldi”, riprende forma tra gli eredi di quella borghesia, ...

