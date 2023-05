Fabrizio Corsi | “Accardi? Pronto per Napoli | ma proverò a trattenerlo”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) “, farò il possibile. Gli ho dato un valore importante per quelli che sono i nostri equilibri economici. Gli ho riconosciuto che è veramente bravo e decisivo nella gestione della società. Vivo giornalmente insieme a lui lo spogliatoio, condivido con lui tutto e scegliamo tutto insieme. Secondo me è prontissimo per fare il diesse del, dovrà solo attutire l’impatto perchè ilè di un livello europeo. Faccio di tutto per non pensarci per ora”. Lo ha detto il presidente dell’Empolia Radio Kiss Kissa proposito del futuro del direttore sportivo Pietro, accostato al club partenopeo per un eventuale dopo Giuntoli. SportFace.