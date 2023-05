Eurovision Song Contest 2023 | stasera su Rai 2 | la scaletta ufficiale della prima semifinale

(Di martedì 9 maggio 2023)su Rai 2 alle 21:00, in diretta da Liverpool, va in onda laserata dell', ecco la. Questa sera, 9 maggio, su Rai 2 alle 21:00, prende il via l'con la. Partecipano alla competizione canora 35 cantanti provenienti da vari paesi. Durante la serata inaugurale, avremo il piacere di ascoltare il nostro rappresentante Marco Mengoni, che presenterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di "Due Vite", il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022.di9 maggio: artisti, titolo del brano e ...

L'attesa è quasi finita, ancora poche ore e si aprirà la sfida dei cantanti europei dell'Contest 2023 , l'evento non sportivo più seguito al mondo. La prima delle due semifinali, in programma all' Arena di Liverpool martedì 9 maggio, avrà come protagonisti i rappresentanti ...E' tutto pronto perContest 2023 che vedrà la sua prima serata stasera, 9 maggio. A ospitare la kermesse è la città inglese di Liverpool , che si è offerta di organizzare l'edizione 2023 nella Liverpool ...Basti pensare che sotto la sua direzione artistica sono stati lanciati i Måneskin, la band più forte del momento a livello internazionale e che hanno riportato con la loro vittoria l'...

Eurovision 2023: bocciato il nuovo annuncio dei finalisti Eurofestival News

Dopo aver ottenuto il podio nel 2021 e la finale conquistata lo scorso anno a Torino, la Svizzera si ripresenta al pubblico dell’Eurovision Song Contest presentando il giovanissimo Remo Forrer con un ...I The Busker raccolgono il testimone di Emma Muscat e portano Malta all’Eurovision Song Contest 2023. E lo fanno con ‘Dance (Our own party)’, canzone che inizia come si conviene a un brano dance con g ...