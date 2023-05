Eurovision Song Contest 2023 | gli scommettitori puntano sui Paesi scandinavi

Leggi su funweek

(Di martedì 9 maggio 2023) Mentre a Liverpool fervono le ultime prove per la prima delle sue Semifinali di, gliguardano già alla finale. Chi si porterà a casa il trofeo della nona edizione della manifestazione in terra britannica? Idominano nelle quote: sono infatti i favoriti per la semifinale di martedì 9 maggio. In testa c’è la Finlandia (1.50) con Käärijä che porta il brano Cha Cha Cha, seguita dalla Svezia (3.00) con Loreen che si esibisce con Tattoo. Infine, la Norvegia (9.00) rappresentata da Alessandra con il brano Queen of Kings. A pari merito al quarto posto troviamo la Repubblica Ceca (20.00) e Israele (20.00) rispettivamente con My Sister’s Crown eseguito da Le Vesna e l’israeliana Noa Kirel con il brano Unicorn. ...