Eurovision 2023 | Theodor Andrei | chi è il cantante della Romania? Testo e traduzione canzone D G T Off and On

Leggi su donnapop

(Di martedì 9 maggio 2023)è ilche con la suaD.G.T. (Off and On) rappresenta la sua Nazione all’Song Contest. Scopriamo di seguito alcune curiosità che riguardano il giovanissimorumento all’evento musicale europeo dell’anno! Leggi anche:in Inghilterra: perché si fa nel Regno Unito e non in Ucraina?...