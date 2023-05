Eurovision 2023 | questa sera la prima semifinale

, la gara comincia. Dove vederla in tv Marco Mengoni: "Dieci anni fa ero sotto pressione, ora me la sto vivendo tutta" Non solo Mengoni: ecco chi sono gli altri italiani in gara I ...... una voce potente e un brano che promette di diventare un tormentone: Alessandra Mele è la cantante di origini italiane che prenderà parte all'Song Contestper la Norvegia . ...Ecco tutti i 37 artisti della 67° edizione dell'Song Contest: da Marco Mengoni che rappresenta l'Italia con il brano Due Vite a Loreen che torna in gara per la Svezia con Tattoo passando per Andrew Lambrou con Break A Broken Heart per ...

Eurovision Song Contest 2023, scaletta e dove vederlo: tutto quello che c'è da sapere. Mengoni: «Il mio urlo p ilmessaggero.it

Stasera 9 maggio inizia l’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool con la prima semifinale, seguita l’11 dalla seconda e sabato 13 dalla ...Mancano poche ore alla prima delle due semifinali di Eurovision Song Contest 2023. In iItalia il commento sarà affidato a Mara Maionchi e Gabriele Corsi, dalle 20.13 su Rai 2. L’ospite della prima ...