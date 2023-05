Eurovision 2023 | quando canta Marco Mengoni Italia | data e orario

Leggi su tpi

(Di martedì 9 maggio 2023)) all’Song Contest, in programma dal 9 al 13 maggio a Liverpool? Ve lo diciamo subito: ilnteno che prenderà parte all’evento con la sua “Due vite” salirà sul palco della Liverpool Arena direttamente nella serata della finale, dunque, sabato 13 maggio. Le big five del Song Contest (Francia, Germania,, Spagna e Regno Unito) infatti entrano in gara “solo” all’ultimo. Il 9 e l’11 maggio andranno quindi in scena le due semifinali con tutti gli altri paesi. Al momento, non è stato reso noto l’esatto dell’esibizione di. Streaming e tv Dove vedere l’Song Contest ...