Eurovision 2023 | prima semifinale stasera in tv | orario | canale | diretta | ospiti e scaletta

Leggi su sportface

(Di martedì 9 maggio 2023) Martedì 9 maggio va in scena ladell’Song Contestche quest’anno si terrà a Liverpool. Il commento è a cura di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Ascolteremo i primi 17 brani in gara, i migliori 10 accedono alla finale di sabato 13 maggio. Laè affidata a Rai 1 a partire dalle ore 22:00 e proseguirà sino al termine della serata. Ricordiamo che l’Italia, che gareggia con Marco Mengoni, è già qualificata per la finalissima di sabato 13 maggio. LAUFFICIALE DI QUESTA SERA, MARTEDI 9 MAGGIONorvegia: Alessandra – Queen of kings Malta: The Busker – Dance (Our own party) Serbia: Luke Black – Namo mi se spava Lettonia: Sudden Lights – Aij? Portogallo: Mimicat – Ai coração Irlanda: Wild Youth – We are one Croazia: Let 3 – ...