Eurovision 2023 | la scaletta della prima serata e la novità del televoto

(Di martedì 9 maggio 2023) Il giorno zero è arrivato. L’Song Contestapre le portemusica internazionale. La 62esima edizionekermesse canora vedrà gareggiare per l’Italia, Marco Mengoni, vincitore di Sanremo. Scopriamo come si svolgerà lae come seguire l’evento. Un inizio scoppiettante La nuova edizionegara internazionale musicale più attesa sta per iniziare tra poche ore, dall’Arena di Liverpool. Tre serate decreteranno il cantante, e di conseguenza il Paese, vincitore. Si inizierà oggi, martedì 9 maggio, con lasemifinale; la seconda si terrà invece giovedì 11 maggio, mentre il gran finale, in cui gareggerà anche Marco Mengoni, andrà in onda sabato 13 maggio. In quell’occasione solamente venti ...