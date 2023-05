Eurovision 2023 al via Mengoni non è l' unico italiano in gara | tutti i cantanti

(Di martedì 9 maggio 2023) Alla Liverpool Arena è tutto pronto per la prima delle semifinali diSong Contest. Oggi, martedì 9 maggio alle 21 su Rai 2, sarà anche la prima occasione per vedere sul palco il nostro portabandiera Marcoche porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di «Due Vite», il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo. Sarà trasmesso fuori concorso un estratto di circa un minuto dell'esibizione del cantante di Ronciglione. L'Italia, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l'Inghilterra più, quest'anno l'Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio. La semifinale di stasera, condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, sarà preceduta, alle 20.15 sempre su Rai 2, da una anteprima ...

, quando canta Marco Mengoni L'anno incredibile di Marco Mengoni prosegue dunque a Liverpool. Dopo la vittoria a Sanremo, un mini tour europeo sold out, l'annuncio del ritorno in ...

