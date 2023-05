Europa League | i convocati del Siviglia

... la squadra ha dimostrato in campo però di essere seconda, ad oggi, di disputare giovedì la semifinale dell'e di combattere in modo di far sì che la Juventus sia e debba essere difesa ...Diversa anche dalla stracittadina londinese tra Chelsea e Arsenal che Giroud giocò e che valse il titolo dinel 2019 ai Blues. 'Mi piace giocare i derby, mi piace giocare le grandi ...La Juventus riprende il cammino in. Dopo la grande vittoria in campionato contro l'Atalanta, la formazione di Massimiliano Allegri scende in campo nella semifinale d'andata di. Giovedì 11 maggio alle ore 21:00, all'Allianz i bianconeri ospitano il Siviglia che nel turno precedente ha eliminato il Manchester United. Juve, tandem Vlahovic - Di Maria dal primo ...

Bayer Leverkusen, Wirtz: "Vogliamo la finale di Europa League" Voce Giallo Rossa

La Uefa ha designato gli arbitri per le due semifinali di Europa League e anche per il doppio confronto di Conference League, previsti tutti per le 21 di giovedì. Juventus-Siviglia è stata affidata al ...Florian Wirtz , centrocampista e punta di diamante del Bayer Leverkusen , ai microfoni ufficiali del club tedesco è uscito allo scoperto sulla possibilità di arrivare in finale di Europa League : 'Non ...