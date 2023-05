Europa League | dove vedere Juventus e Roma in TV e streaming

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 maggio 2023) C’è un antico detto popolare, molto conosciuto soprattutto al Nord Italia, tramandato dalle comunità di pastori e allevatori che ogni anno, con l’arrivo della stagione invernale e dei mesi più freddi, erano soliti compiere la cosiddetta transumanza. Stiamo parlando del viaggio che veniva imposto alle greggi di bestie per permettere loro di trascorrere il periodo più gelido dell’anno nelle località dal clima più mite, ossia quelle di pianura o nei pressi delle coste marittime. “Le pecore si contano a maggio” erano soliti dire i proprietari degli ovini, alludendo al fatto che non sempre tutti i mammiferi sopravvivevano durante il tragitto. Dunque, non era poi così importante avere un alto numero di agnelli alla partenza, quanto ritrovarseli tutti vivi e vegeti una volta giunti a destinazione. Una metafora perfetta per essere utilizzata nel mondo del calcio, e in effetti sono moltissimi ...