Europa e Conference League | gli arbitri di Juventus-Siviglia | Roma-Bayer e Fiorentina-Basilea

(Di martedì 9 maggio 2023) L’Uefa ha pubblicato le designazioni per quanto riguarda le sfide di andata delle semifinali di. Tre delle quattro partite vedono squadre italiane in campo, nel dettaglio perscelto il tedesco Sieberg con Var connazionale Dankert, perLeverkusen c’è l’inglese Oliver con Var connazionale Attwell, perecco il francese Letexier con Var connazionale Brisard. Di seguito ecco le designazioni complete. 21:00 CET – Turin (Stadium)(ITA) – Sevilla FC (ESP) Referee: Daniel Siebert (GER) Assistant Referee 1: Jan Seidel (GER) Assistant Referee 2: Rafael Foltyn (GER) Fourth Official: Orel Grinfeeld ...

... soprattutto per quanto riguarda i tornei internazionali europei, tra Champions League , UEFALeague e UEFALeague . Con i nuovi format, infatti, le partite saranno ...Kouamé racconta a UEFA.com il segreto dei viola in questa stagione e la sua ammirazione per il compagno di squadra. Contenuti top media Christian Kouam in UEFALeague Getty Images Corpo articolo In questa stagione, nessuna squadra di UEFALeague può essere paragonata alla Fiorentina in termini di gol, perché ne ha segnati ......nella semifinale diLeague contro il Bayer Leverkusen , sfida che potrebbe sancire il raggiungimento di un altro traguardo storico per lo Special One , dopo la vittoria delladello ...

Champions, Europa e Conference League su Sky anche nel triennio 2024-2027 Milan News

Assegnati i diritti di trasmissione TV di Champions, Europa League e Conference: ecco chi trasmette cosa, in che modo e su quali dispositivi si possono vedere.Duilio (Sky Italia): "Siamo entusiasti di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027" ...