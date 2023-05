Euroderby | Cassano | «Inter più forte | ecco il mio pronostico»

(Di martedì 9 maggio 2023) Le parole di Antoniosulle semifinali di Champions League tra Milan ed. Tutti i dettagli in merito Antonioha parlato ai microfoni della Bobo Tv delle semifinali di Champions League tra Milan ed. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Io dico che gioca Dzeko e la gestione dell’ultima partita mi porta a pensare che giocherà lui. Con Dzeko punterà più alla gestione della partita e al possesso palla. Tra City e Real dico City, nell’altra semifinale io penso che passi l’e spero che lo faccia. L’ha più giocatori, più qualità ed è molto più in forma. Secondo me fanno 1-1 all’andata e poi vince l’2-0 al ritorno». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

E' questo il pronostico per l'Milan - Inter e in generale per questa Champions League giunta alle battute finali di Antonio, ex di entrambe le squadre, alla BoboTv.DA sportmediaset.mediaset.it inter benfica Sarà il derby di Milano tra Inter e Milan una delle due semifinali della Champions League 2022/23. I nerazzurri pareggiano 3 - 3 col Benfica a San Siro, ...E' questo il pronostico per l'Milan - Inter e in generale per questa Champions League giunta alle battute finali di Antonio, ex di entrambe le squadre, alla BoboTv.

Euroderby, Cassano si butta: "Credo passi l'Inter. Ha tre cose in più ... L'Interista

Euroderby, il pronostico di Cassano: «Inter più forte. Ecco come finirà». Questa l’analisi dell’ex attaccante L’ex attaccante Antonio Cassano alla Bobo TV ha parlato del momento dell’Inter e dell’Euro ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...