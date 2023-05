(Di martedì 9 maggio 2023) Il Parlamento europeo ha accolto la richiesta dei Popolari di assegnare una corsia preferenziale al, presentato la scorsa settimana dalla Commissione Ue, per accelerarne l'zione.

Il Parlamento europeo ha accolto la richiesta dei Popolari di assegnare una corsia preferenziale al piano munizioni, presentato la scorsa settimana dalla Commissione Ue, per accelerarne l'approvazione.Il testo ora passa nelle mani della commissione industria dell'. Il presidente della stessa commissione, Cristian - Silviu Busoi, ha annunciato l'intenzione di convocare a breve una prima ...I testi adottati dall'riguardano la riforma del sistema di scambio di quote di emissioni, che includerà il trasporto aereo e marittimo, il Fondo sociale per il clima e la carbon tax. sat/...

Eurocamera approva iter accelerato per il piano munizioni - Europa Agenzia ANSA

Il Parlamento europeo ha accolto la richiesta dei Popolari di assegnare una corsia preferenziale al piano munizioni, presentato la scorsa settimana dalla Commissione Ue, per accelerarne l'approvazione ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...