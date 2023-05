(Di martedì 9 maggio 2023) Il comparto wellness vale 8,5 miliardi. Nonostante la ripresa, abusivismo e personale non formato restano due piaghe del settore

... ha creato un proprio marchio, Physio Natura , destinato al mondo dell'professionale. Tra ... rivolte a erboristi e operatori che si occupano di salute e. Protagoniste di questa ...Dopo la crisi innescata dal Covid " che ha ridotto del 50% il fatturato nel 2020 " hairstylist, barberie, nailist, make - up artist e i centrihanno recuperato il terreno perduto,...... contribuendo ulteriormente aldel nostro pianeta. Ma non solo: scegliere un ... Inoltre, il design del condizionatore può influire sull'dell'ambiente in cui è installato. Esistono ...

Estetica e benessere, ritorno ai livelli pre-Covid ilGiornale.it

Il comparto wellness vale 8,5 miliardi. Nonostante la ripresa, abusivismo e personale non formato restano due problematiche preponderanti ...Un comparto da 8,5 miliardi di fatturato l’anno, che dà lavoro a 158mila imprese e 545mila occupati. L’estetica e il benessere ripartono. Dopo la crisi innescata dal Covid – che ha ridotto del 50% il ...