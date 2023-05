Esplode la busta paga | tredicesima | ecco chi avrà 420 euro in più

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Torna a far capolino l'ipotesi di detassare - con una flat tax al 15% -le tredicesime. Un bel regalo per milioni di dipendenti. Per puntellare i redditi, saccheggiati dall'inflazione e dai mancati rinnovi contrattuali. Per iniettare quattrini nell'economia nazionale e far da ricostituente al Pil. Ma anche, politicamente, per dare un bel segnale a quel famoso “ceto medio” fino ad ora escluso da qualsiasi beneficio. L'ipotesi di ridurre le imposte sulla mensilità aggiuntiva natalizia al 15%, come ha ribadito ieri il Maurizio Leo,viceministro all'Economia e alle Finanze, è al momento oggetto «di studio» a via XX Settembre. La coperta finanziaria è corta però dopo il taglio del cuneo previdenziale per i lavoratori con retribuzione fino a 35milalordi, intervenire pure sulle tredicesime consentirebbe di compiere una poderosa iniezione di fiducia nelle tasche degli ...