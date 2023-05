Esattamente questo Giorgia Meloni asfalta le opposizioni sul palco

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) "Siamo intervenuti sul reddito di cittadinanza,come avevamo detto che avremmo fatto, distinguendo chi può lavorare e chi non può farlo, perché chi non può lavorare deve essere aiutato dallo Stato, ma chi può lavorare deve essere aiutato a trovare un lavoro, la dignità di un lavoro, la dignità di un lavoro. Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto come vale per tutto, perché noi stiamo facendoquello che avevamo dichiarato e ancheè un modo di dimostrare che si poteva fare", le parole diad Ancona.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev