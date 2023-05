(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – “Diventare membri di unaenergetica rinnovabile (CER) non serve ad arricchirsi e per il momento nemmeno ad avere significativi risparmi in bolletta, però è una straordinaria esperienza di partecipazione, di condivisione e disul tema dell’”. A dirlo è Gianluca Ruggieri, ingegnere ambientale all’Università dell’Insubria ed esperto di energie rinnovabili, uno dei relatori ospiti di REbuild 2023, il meeting dedicato al futuro dell’edilizia in corso a Riva del Garda. “Se fondo unaenergetica rinnovabile — spiega Ruggieri – devo spendere soldi per la costituzione, per farmi seguire da un legale e altre cose, ma allora perché farlo?”. La risposta si trova nelle esperienze raccolte da Ruggieri anche attraverso “ènostra”, il fornitore cooperativo nazionale di ...

Da un lato i membri di una CER si trovano a dover decidere cosa fare con il 'tesoretto' pagato dal gestore per l'pulita prodotta in eccesso, e spesso decidono di usarlo per finanziare opere ...L'atmosfera sarà carica die passione sportiva, grazie alla partecipazione di vecchie ... La squadra sarà capitanata da Enricoe guidata da mister Sandro Giacobbe. Ad arbitrare l'...di LauraSeguo il lavoro di Zakhar Prilepin da molti anni, da quando rimasi folgorata dalla corrente ... ma applicando il suo talento vulcanico e la suain tutte le direzioni in cui lo ...

Energia: Ruggeri: "Comunità energetiche stimolano consapevolezza" Adnkronos

Riva del Garda (TN), 9 mag. (Adnkronos) - - "Diventare membri di una Comunità energetica rinnovabile (CER) non serve ad arricchirsi e per il momento nemmeno ad avere significativi risparmi in bolletta ...