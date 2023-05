Energia | Ruggeri | “Comunità energetiche stimolano consapevolezza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) Gianluca Ruggieri, ingegnere ambientale all'Università dell’Insubria ed esperto di energie rinnovabili, uno dei relatori ospiti di REbuild 2023, il meeting dedicato al futuro dell’edilizia in corso a Riva del Garda. “Diventare membri di unaenergetica rinnovabile (CER) non serve ad arricchirsi e per il momento nemmeno ad avere significativi risparmi in bolletta, però è una straordinaria esperienza di partecipazione, di condivisione e disul tema dell’”. A dirlo è Gianluca Ruggieri, ingegnere ambientale all’Università dell’Insubria ed esperto di energie rinnovabili, uno dei relatori ospiti di REbuild 2023, il meeting dedicato al futuro dell’edilizia in corso a Riva del Garda. “Se fondo unaenergetica rinnovabile — spiega Ruggieri – devo spendere soldi per la costituzione, per ...