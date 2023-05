“Energia in periferia” approda in Umbria

(Di martedì 9 maggio 2023) GUBBIO (PERUGIA) (ITALPRESS) – Con gli incrementi del costo delle bollette conosciuto negli ultimi anni, la povertà energetica è ormai un problema sempre più diffuso e discriminatorio. Proprio per questo Fondazione Banco dell'ha dato vita al progetto “in”, con l'obiettivo di supportare le famiglie a rischio povertà energetica residenti nelle zone periferiche delle città italiane.“E' un problema che colpisce l'8,5% delle famiglie italiane, ovvero 2,2 milioni di persone – dice Silvia Pedrotti, responsabile Fondazione Banco dell'-. Non poter riscaldare o illuminare la propria abitazione, o accedere alla Dad o allo smart working crea una situazione di disagio per le famiglie”.“in” èto anche in ...

