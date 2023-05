Emma Watson ha smesso di recitare | “Mi sentivo in gabbia”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 maggio 2023)ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Hermione Granger nei film di Harry Potter. Ha iniziato afin da bambina e, dopo la conclusione della saga del maghetto, ha avuto altre splendide opportunità lavorative. Ad oggi, però, ha deciso di prendersi una pausa. Si tratta di una notizia sorprendente, che in pochi si aspettavano di ricevere. È stata la stessa attrice a parlarne in una recente intervista. Ormai, sono cinque anni che la donna non entra in un set cinematografico. Si è resa conto di non avere abbastanza voce in capitolo perché non poteva influire sul carattere del personaggio o sulla sceneggiatura. Non le piaceva parlare di temi che non aveva sviluppato in prima persona e che poteva anche non condividere: Miin. Non ero molto contenta del mio mestiere ...