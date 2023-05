Emma Marrone svela il messaggio segreto alla bambina che ha tenuto sulle spalle al concerto di Tananai | Se fossi mia figlia

(Di martedì 9 maggio 2023)è una cantante che hasueunaaldial Forum di Assago a Milano, e questo ha ispirato la cantante salentina a scrivere un commovente post sul suo profilo social.smonta tutte le teorie che le donne senza figli non capiscano cosa significhi diventare madri. Leggi l'articolo per scoprire ildie cosa ha significato questo momento per la cantante. Di cosa parla questo articolo...tiene unadurante ildi ...

Chitarrista e forza motrice del duo Bud Spencer Blues Explosion e degli I Hate My Village, è musicista dal vivo ed in studio insieme a Bombino, Rokia Traorè, Nic Cester,, Raf, Tre ...emoziona con le parole che ha scritto per la bambina incontrata al concerto di ...'Mi trascino nelle cose - ha aggiunto- le gambe sono stanche come l'anima. Trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. ...

Emma Marrone e la dedica a una bambina: «Se fossi stata mia figlia ti avrei detto tante cose». Il post su Inst ilmessaggero.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Emma Marrone e la voglia di maternità. «Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato ...