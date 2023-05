Emma Marrone prende una bambina sulle spalle al concerto di Tananai | “Ti ho tenuta come se fossi mia figlia” Il toccante messaggio sui social

(Di martedì 9 maggio 2023) “Ciaostupenda. Ti homieal. Ti homiesemia“. Sono parole cariche di emozione quelle cheusa per condividere con i suoi fan su Instagram un momento speciale vissuto ieri sera durante ildi. L’artista salentina era infatti in prima fila tra il pubblico e durante la serata ha presouna bimba, così che potesse vedere meglio il suo beniamino: la scena è stata immortalata in una serie di foto che la cantante ha pubblicato suidedicando alla piccola parole di ...

... facendo anche molte collaborazioni con artisti italiani comee Baby K . E ora è pronto a tornare con questo nuovo brano disponibile in digitale, realizzato all'inizio del 2023 tra la ...prende una bambina sulle spalle al concerto. 'Ti ho tenuta come fossi mia figlia' Amici 22, l'eliminato della settima puntata: i social esultano. Super ospiteLe ...e la voglia di maternità . ' Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di ...

Emma e Alessandra Amoroso sono unite dalla passione per la musica ma anche da una grande amicizia che, nel tempo, le ha anche portate a collaborare insieme per vari ...Emma Marrone e la voglia di maternità. «Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ...