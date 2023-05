Emma Marrone al concerto di Tananai | chi è la bambina che tiene sulle spalle? «Come fosse mia figlia»

a Muschio Selvaggio conferma che per Alessandra Amoroso è un momento ...La cantanteospite del podcast di Fedez in onda su YouTube dal titolo Muschio Selvaggio , ha parlato del suo rapporto di amicizia con la collega Alessandra Amoroso. In particolare, durante l'...Alla vigilia di un nuovo tormentone con gli amici di turno, Fedez ha raccontato di aver litigato anche con la cantante. Al di là di quello che il rapper ama trasmettere ai milioni di seguaci sui social, o per lo meno al di là di quello che lui racconta, il suo carattere dev'essere piuttosto complicato da ...

"Ero molto antipatico". Il retroscena della lite tra Fedez ed Emma Marrone ilGiornale.it

Ospite a Muschio Selvaggio, Emma Marrone ha raccontato di quella volta in cui ha cucinato per Kanye West: ecco le sue parole ...Emma ha preso le difese dell'amica Alessandra Amoroso nel podcast di Fedez: le splendide parole della cantante.