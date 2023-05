Emergenza affitti per gli studenti | il privato ci guadagna

(Di martedì 9 maggio 2023) Per i 765milauniversitari fuorisede in Italia trovare un alloggio è sempre più difficile. L’offerta privata di case e stanze, sempre più gestita da grandi agenzie di intermediazione, è first appeared on il manifesto.

Sono quelle piantate dagli studenti universitari milanesi contro il caro. La prima è stata ... Una fotografia che racconta meglio di tante altre storie o articoli di giornale l'- ..."È chiaro" che il caronelle città italiane come Milano "è veramente un'alla quale bisogna dare una forte risposta per gli studenti ma anche per una certa fascia sociale che si trova in difficoltà perché ...... ma il meccanismo speculativo innescato da Airbnb e dalla proliferazione senza limite di...riguarda infatti l'occupazione senza limiti di suolo pubblico con una delibera nata per l'...

Emergenza affitti, da Milano a Napoli impennata canoni nelle città universitarie Il Sole 24 ORE

(Italia) Per i nuovi alloggi realizzati con i fondi del Pnrr scompare il vincolo per la destinazione dei posti finanziati con fondi pubblici. Di Sarah Gainsforth ...Città (Italia) Da otto anni prezzi medi aumentati ovunque. Mentre i salari sono rimasti al palo. Di Giansandro Merli ...