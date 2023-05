Emergenza abitativa a Roma | nonostante 162 mila case vuote | 14 mila romani in attesa di un tetto sopra la testa

(Di martedì 9 maggio 2023) Storie di, dove gli ultimi dati del Campidoglio parlano di 14ni senza una casa. Persone che sono nelle graduatorie per essere destinate allepopolari nei vari Municipi della Capitale, inche le istituzioni possano valutare la loro situazione. Eppure, sul territorio della Città Eterna sono almeno 162leattualmentee invendute, in numero che di aiuterebbero tutti queini in condizione di. 14persona attendono la casa aLe 162abitazioni ...

... il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha convocato per giovedì 11 maggio un vertice a Palazzo Marino proprio per parlare dell'nella sua città, a cui parteciperanno anche i rettori ...Soddisfatti gli studenti per l'apertura al dialogo del Rettorato, ma ora alzano l'asticella: "Vogliamo un tavolo con gli atenei e la Regione per affrontare l'e cercare soluzioni ...I ragazzi hanno piantato le tende davanti al rettorato della Sapienza per chiedere di 'affrontare una volta per tutte l'degli studenti'. La rettrice Antonella Polimeni si è detta 'al fianco delle studentesse e degli studenti che in questi giorni manifestano contro il caro affitti'. I giovani hanno ...

L’ultima stima sul dato degli appartamenti sfitti a Milano: un numero di case che potrebbe essere immesso sul mercato, e contribuire a ...Dopo il gesto di Ilaria altri studenti si sono uniti alla sua voce. A Roma c'è una tendopoli anche all'Università Sapienza. E qualcosa si muove tra le istituzioni ...