Elly Schlein | tour in Campania | accolta così a Marcianise

(Di martedì 9 maggio 2023) Oltre mille persone attendono, in provincia di Caserta, per un evento elettorale legato alle amministrative. Ecco le immagini.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La delegazione sarà composta dalla segretariae dai presidenti dei gruppi di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia .... con la sorpresa di Udine dove aveva vinto il centrosinistra spazzando via tutti i pronostici, proprio a pochi giorni dall'elezione a segretaria di. Ma adesso tocca al resto delle ...Sa già che sull'Autonomia differenziata andrà in collisione con. E Matteo Renzi sta alla finestra e gongola: 'Laperde pezzi ma è solo l'inizio, diamo tempo al tempo e il quadro politico ...

Elly Schlein e Bonaccini Il caso dei 55 milioni anti-alluvione restituiti Liberoquotidiano.it

La suggestione nasce dall’atavica aspirazione all’«uomo forte» della destra, che da sempre preme per l’elezione diretta. Nel 1997 ci provò anche D’Alema, ma fallì ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in forte crescita Fratelli d'Italia, bene anche il Movimento 5 Stelle e Renzi mentre ci sarebbe un passo indietro per il Pd di Schlein.