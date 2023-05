Elly Schlein arriva all' incontro con il Governo | Ascoltiamo e portiamo le nostre proposte

Molto più sofferta la situazione del Pd dopo l'elezione dia segretaria del partito. Occasione di incontro saranno gli "Stati generali della natalità" che si terranno a Roma l'11 e il 12 ..."Andiamo ad ascoltare quello che hanno da dirci e a fare le nostre proposte". Lo ha detto la segretaria del Pdentrando a Montecitorio per il confronto sulle riforme con il governo. 9 maggio 2023AGI/Vista - Le immagini della delegazione del Partito Democratico, composta dalla segretariae dai capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga, che depongono una corona di fiori in via Caetani, sotto la lapide in memoria di Aldo Moro.

Ginevra Bompiani su Elly Schlein: "Mi piace molto e sono contenta che sia a capo del PD, anche se le manca questa cosa..." La7

"Berlinguer era un politico che stava dalla parte dei lavoratori. E per questo per me è stato naturale farlo". Rosario Longobardi, 44 anni, caporeparto di Fincantieri, spiega così all'ANSA perchè ieri ...Non è la prima volta che Vivarelli si fa notare sui social: di recente, aveva postato - e poi cancellato, scusandosi - un collage di foto della segretaria del Pd Elly Schlein accanto a immagini di ...