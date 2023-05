Elisabetta Canalis in Messico sfoggia le curve e i bikini

(Di martedì 9 maggio 2023) Perè già l’ora del, e quest’anno la showgirl ha un motivo in più perre lein costume. In collaborazione con Wikini ha disegnato una capsule collection, di cui è anche testimonial, e non ha perso tempo per mostrare le sue creazioni durante una vacanza in, ad aprile scorso. Sui social ha pubblicato gli scatti ad alto tasso di sensualità e i follower apprezzano… sia il beachwear che il fisico sensuale. La capsule per Wikini, col packaging green “I costumi che compongono la mia capsule sono caratterizzati da linee semplici e da colori caldi… Il brand ha accolto sin da subito la mia proposta di un packaging più environmentally oriented, realizzato al 100% con materiali riciclati” ha dettoa ...

... ecco la prima foto ufficiale CALCI E COMPLICITA' Fotogallery -, combattimento d'amore con Georgian Cimpeanu OPERA DELL'ARTIGIANO GENNY DI VIRGILIO Carlo III incoronato anche nel ...... ecco la prima foto ufficiale CALCI E COMPLICITA' Fotogallery -, combattimento d'amore con Georgian Cimpeanu SMORFIE E BALLI Fotogallery - Principini George e Charlotte scatenati ...Dopo il video bollente di Sabrina Ferilli e le foto sexy in bikini di, un'altra vip infiamma l'estate con le sue foto bollenti in bikini : Sara Tommasi . L'ex soubrette, che attualmente vive a Sharm el - Sheik con il compagno Angelo Guidarelli , ha ...

Elisabetta Canalis, combattimento d’amore con Georgian Cimpeanu TGCOM

La presidente della Gas Sales Bluenergy analizza l'annata: «Un pizzico di rammarico lo abbiamo, perché per pochissimo non abbiamo centrato la finale di Cev e la finale scudetto, vivo come il protagoni ...La ex velina si sfida con lo sportivo a suon di calci e sguardi intriganti La coppia si allena in un prato del Pan Pacific Park di Los Angeles, in California. La ex velina indossa un paio di leggins r ...