Elezioni Pomezia | il manifesto elettorale con tutti i candidati FOTO

(Di martedì 9 maggio 2023) Pochissimi giorni all’appuntamento con le Amministrative 2023 che interesseranno anche il Comune di. Nel Lazio sono ben 47 gli Enti Locali coinvolti, di cui 17 quelli situati nella Provincia di Roma. Si vota domenica 14 maggio dalle ore 7.00 alle ore 23 e poi lunedì 15 sempre dalle 7.00 fino alla 15.00. Dopodiché, una volta chiusi i seggi, si procederà con lo scrutinio per determinare chi sarà il nuovo Sindaco (o con la nuova Sindaca) della città. Qualora non sia sufficiente il primo turno tutto sarà rimandato al ballottaggio del 28 e 29 maggio. Cinque iin corsa a: Stefania Padula (M5S), Eleonora Napolitano (centrosinistra), Veronica Felici (centrodestra), Giacomo Castro (Valore Civico) e Antonio Di Lisa (Sinistra Italiana). Ildelle ...

Ultima settimana di campagna elettorale nel Lazio per le elezioni di domenica e lunedì, con la provincia di Roma e Latina protagoniste indiscusse di sfide. Nuova tornata di elezioni amministrative il 14 e 15 maggio prossimi con oltre 6,3 milioni di persone chiamate alla urne. Nel territorio di Latina ma anche Fiumicino, Aprilia, Terracina, Velletri e Pomezia.

Furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti. Pomezia e Torvaianica sono spesso al centro della cronaca per episodi di criminalità. Vittime i cittadini incolpevoli, che da tempo chiedono maggiore sicurezza.