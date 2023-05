(Di martedì 9 maggio 2023) Brexit, Covid, guerra in Ucraina, inflazione: dalledel 2019, ci sono state molte crisi importanti. In che misura influirsul voto dei cittadini l'prossimo? Gli elettori si ...

... il primo episodio di una serie di interviste condotte nei Paesi partner di EVAnews e dedicate alla posta in gioco delledel 2024. Guarda il video su Evanews.eu 9 maggio 2023Si è quindi discusso di un'agenda comune e una comune politica d'azione per le prossimefacendo leva sulla centralità dell'agenda conservatrice. "L'evento di sabato e la ...Orbán ha vinto alla grande lein Ungheria per ben quattro volte, e, da quando è diventato ... La sua idea sull'Europa e sulla Brexit è conclamata: "Le istituzionisono distanti anni ...

Elezioni europee 2024: un anno per prepararsi Adnkronos

(Adnkronos) - Brexit, Covid, guerra in Ucraina, inflazione: dalle elezioni del 2019, ci sono state molte crisi importanti. In che misura ...Il 14 maggio il Paese alle urne per le elezioni parlamentari e presidenziali (con eventuale ballottaggio il 28) per una tornata caratterizzata da grande incertezza. Le operazioni di voto all’est ...