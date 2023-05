Elezioni a Capriate | corsa a tre | i candidati e le priorità

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 maggio 2023)San Gervasio. È tutto pronto per leamministrative aSan Gervasio. Si voterà domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15 e saranno tre le liste in campo. Rosella Presezzi è il candidato sindaco della lista “L’Alternativa”, Cristiano Esposito guida la lista “Cristiano Esposito sindaco – Impegno in Comune e Lega” e Alice Arnoldi è la candidata sindaca per la lista “Cittadini al centro”. Il paeseSAN GERVASIO – Numero di abitanti: 8.247 – Numero di elettori (uomini e donne): 6.297 (3.150 uomini e 3.147 donne) – altitudine: 188 mt s.l.m – patrono: Sant’Alessandro 26 agosto Isindaco Intervista a Rosella Presezzi Perché ha scelto di candidarsi? Ho scelto di candidarmi per dar fine a 10 anni di immobilismo delle ...