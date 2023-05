Elezione diretta del presidente del Consiglio? Mi basterebbe scegliere i miei parlamentari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) di Alessio Andreoli Abbiamo avuto il mandato dagli italiani! Queste parole si sentono spesso e sono oramai diventate un intercalare che frequentemente popola i discorsi dei rappresentanti del governo e dei numerosi sostenitori sia tra i giornalisti che tra i simpatizzanti del destra-centro. Il tutto per giustificare qualsiasi azione o iniziativa più o meno discutibile o condivisibile. Spuntano come funghi a ricordare che hanno vinto le elezioni, come se non ce ne fossimo accorti. Sui social, nei talk show, sui giornali, nelle interviste, nei numerosi video in rete in particolare in questi giorni dove appare, nel dibattito politico, la famosa riforma costituzionale. Lo stessodelGiorgia Meloni rispolvera questa frase con grande orgoglio personale ed una visibile e palese soddisfazione. Da quanto riportano le cronache uno dei punti ...