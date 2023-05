Eintracht Francoforte | ufficiale | a fine stagione via il tecnico Glasner

(Di martedì 9 maggio 2023) Con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, l’allenatore dell’, Oliver, lascerà il club tedesco a, per la precisione dopo la finale di Coppa di Germania contro il Lipsia. Il quarantottenneaustriaco siede su questa panchina dal 2021 e con lui lo scorso anno arrivò lo storico trionfo in Europa League, mentre in questi ultimi mesi la squadra sta faticando parecchio, con 12 punti in 14 gare del girone di ritorno. SportFace.

Commenta per primo L'non sarà più allenato da Oliver Glasner nella prossima stagione. A comunicarlo è stato lo stesso club, con una nota sul sito ufficiale, dopo quanto successo negli ultimi mesi

