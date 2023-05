Effetto aumento dei tassi | richieste sospensione del mutuo raddoppiate

(Di martedì 9 maggio 2023) Il fondo del Tesoro ha ricevuto 228a settembre, cresciute fino a 402 a febbraio del 2023 per lievitare poi a 526 a marzo. Erano poco meno del doppio rispetto a sei mesi prima. Aumenta anche il ricorso alla surroga. Ecco cosa sta succedendo

Perdi queste dinamiche il risultato operativo lordo è balzato a 414 milioni, in crescita ... che scende dal 15,6% di dicembre al 14,4% dopo aver però scontato l'degli asset ponderati ......1 miliardi di euro, indi 269 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 principalmente perdel risultato positivo registrato nel trimestre, oltre che per il miglioramento delle ..."Tra i trend in, notiamo una crescente attenzione ai temi del benessere e della salute" , ... Ventura, nella scelta di calmierare l'"plastica" derivante da questo nuovo trend di formato ...

Effetto aumento dei tassi, richieste sospensione del mutuo ... ilGiornale.it

Aumenta il ricorso alla surroga Gli osservatori del settore hanno registrato anche un aumento delle surroghe, ovvero la possibilità di trasferire il mutuo da una banca all’altra rinegoziandone le ...Come cambiano gli stipendi a maggio tra nuovo taglio del cuneo fiscale nuova riforma del Fisco in arrivo e aumenti e riduzioni ...