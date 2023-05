Edoardo Tavassi si trasforma in Deborah sui social e lancia una frecciatina a Antonino Spinalbese

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 9 maggio 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha creato un’identità femminile chiamataper interagire con i suoi follower suimedia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, si èto in, una bellissima ragazza con capelli lunghi e occhi azzurri, per rispondere alle domande dei suoi fan suimedia. Tra le tante curiosità, i follower hanno chiesto cosa pensa di Micol, compagna del vippone, eha scherzato dicendo che la ragazza è carina ma che la copia nelle scelte di abbigliamento. “E’ una ragazza carina, una brava ragazza ma che la copia nelle scelte di abbigliamento e molto altro…” Un follower ha poi chiesto ase ...