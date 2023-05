Edoardo Donnamaria non si ferma più | arrivano nuovi progetti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 maggio 2023)sempre più coinvolto nel mondo musicale: l’ex gieffino torna in studio a registrare L’uraganocontinua a soffiare senza sosta. Il giovane speaker radiofonico continua a cavalcare l’onda di successo dopo il GF Vip e ormai tutti sembrano essersi dimenticati della squalifica che gli è costata la permanenza nel reality di Alfonso Signorini. E’ rimasto il cammino dipraticamente fino alle battute finali, oltre alla storia nata con Antonella Fiordelisi che continua a vele spiegate. Nelle scorse ore, dopo aver lanciato nei giorni scorsi uno speciale singolo dedicato alla sua fidanzata, è tornato in studio con la ferrea volontà di incidere deipezzi. Drojette torna dunque in azione. E nel corso di una storia ...