Edilizia | Pichetto | Direttiva Ue frutto di scelta eccessivamente ideologica

(Di martedì 9 maggio 2023) Riva del Garda (TN), 9 mag.(Adnkronos) - “Noi non mettiamo in discussione la carbon neutrality 2050, ma laCasa Green dell'Ue ci paredi una, perché come Paese ci mette nelle condizioni di non poter rispettare l'obiettivo”. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto, intervenuto in collegamento all'apertura dei lavori di REbuild 2023, l'evento dedicato al futuro dell'in corso a Riva del Garda. “L'unione dovrebbe tenere conto delle specificità di ogni Paese: in Italia abbiamo 31 milioni di edifici di cui 21 in classe E, F e G, e molti di questi non sono ristrutturabili. Per arrivare all'obiettivo previsto non abbiamo i presupposti che l'Ue dà per scontati e quindi li dobbiamo ...