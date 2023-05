Edifici sostenibili | la certificazione LEED

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) Breve guida allaLeadership in Energy and Environmental Design che valuta latà ambientale degliLa transizione green e il contrasto ai cambiamenti climatici passano necessariamente anche attraverso l’efficientamento energetico e la riduzione dell’impatto ambientale del settore edilizio. Dunque, in sintesi, bisogna puntare sugli. Si pensi infatti che a livello globale glisono responsabili di oltre la metà del consumo complessivo di energia. Senza contare che producono circa il 40% delle emissioni di CO2, mentre il 38% dei rifiuti è prodotto dal comparto edile. Dati che indicano un’unica strada percorribile: la radicale trasformazione del comparto delle costruzioni. A cominciare dall’utilizzo intelligente dei materiali ...