Ecco tutti i sindaci Pd che vogliono proibire gli affitti brevi

(Di martedì 9 maggio 2023) Non è neanche la prima volta che il sindaco di Milano, Beppe Sala (centrosinistra), parte lancia in resta. La casa, i canoni da capogiro, gli, soprattutto gli. Quei contratti uso abitativo che durano al massimo trenta giorni, il tempo di una vacanza: ci stai un mese, è come se fosse il tuo appartamento, e poi saluti. Avanti un altro. Per migliaia di proprietari di casa è una boccata d'ossigeno. Vai a spiegarglielo, a Sala. E mica solo a lui. «C'è una concorrenza che non voglio definire sleale», sbotta il primo cittadino milanese, «ma che fa danno alle città». Così tira fuori, ieri, di nuovo, perché aveva fatto lo stesso manco un mese fa, il “modello Venezia”. Quello che limita i fitti usa-e-getta, che se hai un bilocale libero puoi metterlo sul mercato al massimo ...

...- Caterina Murino madrina della Mostra del Cinema di Venezia GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Elizabeth Hurley lasciaa bocca aperta in bikini DAL 9 MAGGIO Fotogallery - 'Muti' al cinema,...Eppure, nonsono d'accordo: secondo Lang Fisher, la risoluzione del triangolo in Non ho mai... Nell'attesa, e per rispolverare la memoria in attesa dell'ultima parte,la recensione di Non ..., forse da questo punto di vista il primo volume di Visions (qui potete recuperare la nostra ... E perlomeno sonovisivamente eccelsi, seppur per motivazioni a dir poco agli antipodi. Il resto ...

Piazza di Siena 2023: ecco tutti gli azzurri convocati FISE

È partito l’Eurovision Song Contest 2023, si tiene a Liverpool e a rappresentare l’Italia c’è Marco Mengoni. Ecco tutti i look dei protagonisti della competizione per la prima semifinale del 9 maggio.Finalmente abbiamo la conferma che molti si attendevano ormai da mesi. Per tutto il 2022 abbiamo fantasticato sull’esistenza di un progetto che abbia l’obbiettivo di riportare in auge una delle auto p ...