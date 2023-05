È un assassino ma sono sua mamma Vorrei essere capace di riabbracciarlo

L'è ispanico, vittima della società, è gay, emarginato, quindi forse non è più colpevole. ... Per me ci sta: iostato omosessuale nella mia vita, forse ho trovato un adattamento alle mie ...... se siete gente che quando legge i gialli va innanzitutto a sbirciare l'in fondo). La ... fantastica sul passato, "ma l'età all'improvviso disperde quel che credevo e nonstato". È, credo,...Prima acceca il malcapitato, poi ne fa un, infine " ironico, beffardo " gli strappa la ... Adesso, necerto, smaltita la sbornia della miscela esplosiva gelosia - odio - vendetta, ...

"È un assassino ma sono sua mamma. Vorrei essere capace di ... ilGiornale.it

«Domani (oggi, ndr.) non si parlerà di me. Si parlerà di uno sparo, di un assassino e un complice che negano le proprie responsabilità». Inizia così ...È tempo di festa per l'aggressione verbale a Israele, per la disapprovazione, per l'indice levato, e anche per l'antisemitismo, sempre in crescita ...