È ufficiale | altra penalizzazione per un club italiano | cambia la classifica

Leggi su calciomercatonews

(Di martedì 9 maggio 2023) La stagione delle penalizzazioni e degli stravolgimenti incontinua senza sosta, non c’è settimana dove le graduatorie non vengano stravolte Un’novità per lain un’annata davvero imprevedibile… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.