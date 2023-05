È morto Pino Pennese | il maestro di ballo e coreografo per cinema e televisione aveva 83 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 maggio 2023) Lutto nel mondo della danza e dello spettacolo per la morte del ballerino, attore,televisivo e delGiuseppe, meglio conosciuto come. Spirato all’età di 83, l’uomo ha lavorato neglid’oro della Rai e delle grandi produzioni dei colossal, tra gliSettanta e Noventa. Malato da tempo, la sua morte lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e gli volevano bene, numerosi i messaggi presenti sui social in suo ricordo. Roma, èPietro Barucci:100, progettò il Laurentino 38 e il Serpentone La morte diInsieme alla moglie – deceduta nel 208 –deciso di aprire ...