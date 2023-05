E' morto Amadeus | una scoperta raggelante | di sasso ad Affari tuoi

(Di martedì 9 maggio 2023) "E' un numero con un significato importante perché il 2 maggio èmio nonno": la concorrente diha fatto commuoverenella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1. Maria Carmela, rappresentante della regione Molise, nel corso del gioco è stata affiancata dalla sorella. E a un certo punto ha deciso di rinunciare al suo pacco per prendere il numero 2, spiegando il toccante motivo alla base della sua scelta. “2 maggio? E'pochissimi giorni fa quindi…”, ha sottolineato il conduttore. E la concorrente, con gli occhi pieni di lacrime, ha annuito. “Forse è mio nonno che vuole darmi un numero preciso, ha poi aggiunto Maria Carmela. Tuttavia, prima di rinunciare al suo pacco, che aveva il numero 18, la concorrente ha rivelato che anche questo numero ha per lei un ...

Rimasto a bocca aperta,ha commentato: '2 maggio E'pochissimi giorni fa quindi...' , e la concorrente, con gli occhi pieni di lacrime, ha annuito. Affari Tuoi, la concorrente in ...colpito dalla rivelazione del concorrente: '7 è la data in cui èun mio caro amico' '7 è il giorno in cui è scomparso un mio caro amico, che per me era come un fratello' ha confessato, ...8 cose che non sapevi su Scialpi - Da quando èsuo padre, il cantante si è occupato della ... - Nel 2019 è stato tra le guest star dello show diOra o mai più .

Affari Tuoi, Amadeus: "E’ morto pochissimi giorni fa", gelo in studio Liberoquotidiano.it

Amadeus rimasto di sasso: "E' morto da pochissimi giorni", commossa la concorrente Come tutte le sere anche oggi, lunedì 8 maggio, in quel di Affari Tuoi ...