È finita tra Leclerc e la Ferrari | doccia fredda | “Va via”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 9 maggio 2023) Arriva il duro e amaro annuncio prima del Gran Premio di Miami. Charlese lapronti a dirsi addio, ecco svelato tutto. Tifosi del cavallino spiazzati. Le stigmate sono quelle del predestinato, l’auto a disposizione un po’ meno. La fortuna non ha deciso di baciare Charlesda quando è arrivato alla. E la stessa Scuderia di Maranello non è sempre stata impeccabile nei suoi confronti. Il pilota monegasco ha subìto quasi da spettatore gli errori del proprio muretto, annaspando e compromettendo le proprie stagioni con la Rossa con il passare delle gare. E ora, a poco più di ventiquattro ore dal semaforo verde di Miami, l’umore non può che essere plumbeo.è andato a muro nell’ultima sessione di prove libere, acuendo uno stato di malessere ormai quasi lampante anche per ...