Duplice omicidio Foggia | Malaj | “Dopo ho preso in braccio mio figlio”

(Di martedì 9 maggio 2023) "Jessica voleva proteggere la mamma. Allora io ho colpito anche Jessica e l'ho uccisa: manco mi ero reso conto che fosse lei" le parole messe a verbale dal panettiereaver ucciso il presunto amante della moglie, lungo le scale del condominio di Torremaggiore () è tornato a casa, è entrato in camera da letto dove c’era la moglie e “l’ho colpita”, ma “è entrata Jessica la quale voleva proteggere la mamma. Allora io ho colpito anche Jessica e l’ho uccisa: manco mi ero reso conto che fosse lei. Jessica purtroppo si è trovata nel momento sbagliato”. Sono le parole messe a verbale da Taulant, accusato dell’della figlia 16enne e di Massimo De Santis, 51 anni, anche lui ucciso a coltellate.è in carcere anche per il tentatodella moglie. Una mattanza ...

'In quel momento avevo il diavolo in testa', ha aggiunto Malaj riferendosi alle circostanze relative aled al ferimento della moglie. 'Non mi sono reso conto fosse Gessica'

«Un giorno Massimo con la sua Maserati portò in giro mia moglie». Emergono altri particolari dal racconto fornito al pm da Taulant Malaj, 45 anni, panettiere albanese in carcere ...