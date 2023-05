Dopo l' eliminazione Terremoto ad Amici | l' impensabile vendetta di Maddalena su Alessandra Celentano

(Di martedì 9 maggio 2023) Una delle eliminate dell'ultima puntata diè stata, ballerina del team Cuccarini-Emanuel Lo. Per un soffio, dunque, l'allieva non è riuscita a conquistarsi la maglia del Serale. Nonostante questo, però, una sorpresa le è stata riservata dalla produzione del talent: aSvevi è stata concessa una grande possibilità, ovvero quella di ballare per una famosa compagnia canadese. "Per te sarà una crescita professionale incredibile", le ha annunciato il coreografo Kristian Cellini. Che poi ha aggiunto: "Sei una ballerina che mi piace molto e, grazie al direttore di questa magnifica compagnia con la quale collaboro spesso, ho la possibilità di offrirti un contratto di lavoro". "Questa è una cosa bellissima ed è una delle tante che mi avete dato. Grazie", ha dichiarato in lacrime. ...

...non è presenteil malore avuto a poche ore dalla diretta. Isola 2023, diretta 8 maggio: si sciolgono gli 'Accoppiados'. Lo Cicero, Cristina Scuccia e Christopher Leoni a rischio...l'aggressione costata la vita ad Andrea Papi lo scorso 5 aprile, c'è il forte rischio di ...non corrisponde nemmeno alle ferite che si riscontrano in caso di attacco finalizzato alla...Roma, 8 mag. Lorsa JJ4 e' innocente. La Lega antivivisezionista Leal,aver acquisito la perizia veterinaria forense sullorsa accusata di aver ucciso il runner Andrea ...alla...

"Amici 22", per Maddalena una proposta di lavoro dopo l'eliminazione TGCOM

L'attrice è tornata sull'Isola principale per superare una prova e restare con i suoi ex compagni di avventura, ma ciò non ha messo a tacere l'astio tra i due naufraghi ...Nella quarta puntata dell'Isola dei famosi 2023 abbiamo un nuovo eliminato che è Christopher Leoni . Ecco le percentuali ...