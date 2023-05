Dopo la carne | ecco il latte sintetico | “Così chiudono le fattorie italiane”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag – Mancava il, alla sempre più lunga lista di cibi “coltivati” o per meglio dire prodotti in laboratorio. Il nuovo prodotto nasce dal solito connubio tra animalismo folle e progetti industriali eticamente piuttosto discutibili. E la domanda sorge, inevitabilmente, inquietante e spontanea: moriremo di cibo, e siamo a tre Siamo a tre, nel senso che i due casi precedenti, per quanto non ancora commercializzati, sono ben studiati da tempo, ovvero quelli dellae del pesce. Ma sulparadossalmente e inquietantemente si potrebbe essere ancora più “avviati”, dal momento che Israele si appresta a diventare uno dei primi paesi al mondo a metterlo sul mercato, con relativa produzione di ...